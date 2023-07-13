3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة في منشأة ناصر

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة منشأة ناصر، ولم يسفر عن إصابات أو ضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء قاطني الشقة لسماع أقوالهم لبيان ما إذا كانوا يتهمون أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الأول في عقار مكون من 3 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي شقق العقار، وأُجريت عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.