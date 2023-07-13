آخر فرصة للحصول على شقة في «تعاونيات الإسكان» بـ4 مدن.. خصم 20% للكاش

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، أنّ اليوم الخميس آخر موعد لسحب كراسات الشروط الخاصة بطرح 361 وحدة سكنية في 4 مدن «لؤلؤة أكتوبر - لؤلؤة بدر - لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة العاشر من رمضان».

مد طرح كراسات الشروط بسبب الإقبال الكبير

وأوضحت تعاونيات الإسكان والبناء، أنّه كان من المقرر الانتهاء من طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المذكورة سلفًا منذ يوم 26 يونيو الماضي، إلا أنّها مدت الفترة حتى يوم الخميس 13 يوليو، بسبب الإقبال الكثيف الذي شهدته الهيئة من شراء للكراسات.

وأكدت هيئة التعاونيات، أنّ حين تقديم المواطن سداد ثمن الوحدة بالكامل يحصل على خصم قدره 20% من ثمنها، إضافة إلى اختيار وحدته دون الدخول في قرعة.

أسعار وحدات تعاونيات الإسكان والبناء

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة بمشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة أكتوبر، ولؤلؤة بدر، ولؤلؤة العاشر من رمضان، جاءت أسعار الوحدات الكائنة بالمدن سالفة الذكر، كما يلي.

- الشقة الـ109 أمتار، بمليون و383 ألف جنيه، والشقة الـ152 مترا، بمليون و983 ألف جنيه، وذلك في لؤلؤة القاهرة الجديدة.

- الشقة الـ155 مترا، بمليون و859 ألف جنيه، في لؤلؤة أكتوبر.

- الشقة الـ125 مترا، بمليون و606 آلاف جنيه، والشقة الـ140 مترا، بمليون و414 ألف جنيه، وذلك في مدينة بدر.

- الشقق من 680 ألف جنيه، وحتى مليون جنيه، في لؤلؤة العاشر من رمضان.