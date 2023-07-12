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«الإسكان» تعلن عن طرح محال تجارية وصيدليتين للمزاد العلني بحدائق أكتوبر وبدر

كتب:

أيمن حمزة
10:48 ص | الأربعاء 12 يوليو 2023
الإسكان تعلن طرح محلات بالمزاد العلني بمدن بدر حدائق أكتوبر

الإسكان تعلن طرح محلات بالمزاد العلني بمدن بدر حدائق أكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، طرح 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، وفق الضوابط التي أقرتها الوزارة وتنفيذا لتعليمات وزير الإسكان

طرح محال تجارية وصيدليتين ومخبز للمزاد

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الإثنين الموافق 21 /8/ 2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

عمار مندور: تم طرح مخبز بالدور الأرضي بالسوق الرابعة بمنطقة النرجس 

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم طرح مخبز بالدور الأرضي في السوق الرابعة بمنطقة النرجس بالحي الخامس للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف «مندور»، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 2 /8/ 2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمخبز في مواعيد العمل الرسمية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.