وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير محاور الطرق والخدمات بالقاهرة الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع منطقة الخدمات، المجاورة للمنطقة الصناعية، ومنطقتي «سكن مصر، ودار مصر».

ورافق الوزير المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

«الجزار» يتفقد مشروعات محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير المحاور بمدينة القاهرة الجديدة وبأعلى جودة، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن مشروعات تطوير محاور الطرق؛ إذ يجرى تطوير امتداد محور محمد نجيب، بطول حوالي 2 كيلومتر، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترا للاتجاه الواحد، وحارتي خدمة على جانبي الطريق، وكذا تطوير محور العبور، بطول 2.8 كيلومتر، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترا للاتجاه الواحد، والجزيرة الوسطى بعرض 2 متر، إضافة إلى تطوير محور الجزيرة، بطول 2.6 كيلومتر، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وعرض الاتجاه 19 مترا، والجزيرة الوسطى بعرض 2 متر.

وزير الإسكان يتفقد منطقة الخدمات

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، منطقة الخدمات الجاري تنفيذها على مساحة 130 فدانا، وتضم معارض، ومخازن، ومنطقة لوجستية، ومنشآت إدارية وتجارية، وتخدم المنطقة الصناعية، ومنطقتي «سكن مصر، ودار مصر»، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمخططات المعتمدة للمنطقة.