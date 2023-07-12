وزير الإسكان يصدر قرارين بإزالة مخالفات بناء في مدينة بني سويف الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بإزالة مخالفات بناء في مدينة بني سويف الجديدة، مؤكدا في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، مواصلة جهود الوزارة لمنع المخالفات والظواهر العشوائية، بالتوازي مع تنفيذ خطة التنمية في المدن الجديدة.

وينص القراران على إزالة مخالفات بناء في قطعتي أرض بالحي السكني السادس في منطقة ابني بيتك، والحي السكني الثالث بمدينة بني سويف الجديدة، وتتمثل في صب قواعد وسملات خرسانة بالردود الجانبي والخلفي بإحدى القطعتين، وبناء دور رابع علوي بالنصف الأمامي لقطعة الأرض الأخرى، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء، ووجه الجزار جهاز تنمية بني سويف الجديدة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، بتنفيذ الإزالات.