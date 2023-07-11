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وزير الإسكان يناقش تعديل الكود المصري لاشتراطات الحماية المدنية

كتب:

أيمن حمزة
09:41 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
وزير الإسكان يوجه اللجان المختصة بإعادة النظر فى إجراءات تطبيق إشتراطات الحماية المدنية

وزير الإسكان يوجه اللجان المختصة بإعادة النظر فى إجراءات تطبيق إشتراطات الحماية المدنية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمناقشة تعديل الكود المصري لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور رأفت شميس، رئيس الجهاز الفني للتفتيش الفني على أعمال البناء، وممثلي وزارة الداخلية، وإدارة الحماية المدنية.

وزير الإسكان يناقش مشكلات تطبيق اشتراطات الحماية المدنية  

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مداخلات ممثلي إدارة الحماية المدنية، حول العوائق والمشكلات التي تواجه التطبيق الأمثل لاشتراطات الحماية المدنية، ووجه مسؤولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بضرورة إعادة النظر في تسهيل إجراءات التطبيق العملي للاشتراطات، دون المساس بالهدف المرجو منها، وهو حماية الأرواح والممتلكات، دون التأثير على جودة تطبيق منظومة الحماية.

إعادة النظر في إجراءات تطبيق اشتراطات الحماية المدنية

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان، اللجنة المختصة بإعادة النظر في إجراءات تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والمشكلة من ممثلي إدارة الحماية المدنية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بسرعة إعداد الدراسة المطلوبة لمناقشتها، والتوصل إلى الصيغة النهائية لاشتراطات الحماية المدنية، التي تحقق الهدف المنشود.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.