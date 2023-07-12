محمد عبدالرحمن عن فيلم «البعبع»: أمير كرارة صديقي وتجمعنا صفات مشتركة

قال الفنان محمد عبدالرحمن، إنه سعيد جدًا بالمشاركة في فيلم البعبع أمام أمير كرارة، خصوصًا في ظل وجود علاقة قوية وصداقة تجمعهما على مدار عدة سنوات، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتحمس للمشاركة في هذا العمل الفني، فضلًا عن أن هذا الفيلم يعد من الأعمال والتجارب المختلفة التي تجمع بين الأكشن والكوميديا.

إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة تتجاوز 28 مليون

وأشار محمد عبدالرحمن، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن فيلم البعبع لا يعد أول عمل يجمعه مع أمير كرارة، متابعًا: «سبق والتقينا في مسلسل ألف ليلة وليلة قبل 8 سنوات، وبالفعل نحن أصحاب وأصدقاء جدًا، فضلًا عن أن كرارة من الشخصيات الجميلة والممثلين العاشقين للفن ولكل ما يقدمونه من أعمال، وهي من الصفات الجيدة بداخله، وأزعم أنها موجودة بداخلي أيضًا، وهذا من فضل ربنا علينا، ويا رب نحافظ على ذلك دائمًا، وأهم حاجة عندنا الحقيقة إننا نفرّح الناس والجمهور بكل ما نقدمه».

استمرار التواصل

واستطرد: «هناك تواصل مستمر طيلة الوقت مع أمير كرارة، ولقاءات لا تنقطع في كثير من المناسبات، حتى لو مّر علينا وقت ولم نلتق، عندما يجمعنا مكان أو مناسبة كأننا لسه مع بعض إمبارح لأنه بالفعل من الأشخاص الجميلة والطيبين جدًا».

صناع وأبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظي، الطفل جان رامز، الطفلة تيا حاتم.