قبل آخر امتحان.. تقرير بإجابات امتحانات الثانوية العامة السابقة

أيام طويلة قضاها طلاب الثانوية العامة في توتر وضغط، خوفًا من فقدان درجات تعرقل مسيرتهم في الالتحاق بالكلية، التي طالما حلموا بها، حينما ينتهي الطالب من الامتحانات يظل في حالة من البحث عن إجابات المواد السابقة حتى يستطيع أن يحسب درجاته، قبل ظهور النتيجة، لذلك تستعرض «الوطن» إجابات الامتحانات السابقة قبل تأدية آخر امتحان في الثانوية العامة.

إجابة امتحان اللغة العربية «النحو»

قال الشاعر: إذا ارتوت البلاد بفيض علم.. فعاجز أهلها يمسي قديرًا

1. الصواب (1) رفع خبر.

(أطيب ساعات حياتي ساعات الجلوس إلى كتاب)

2. الصواب (ب) مضاف إليه.

قال الشاعر: حذر أمورًا لا تضير وآمن.. ما ليس منجيه من الأقدار

3. الصواب (د) مفعول به.

(إن من كمال وفائك ألا ننسى يدا أسدت إليك معروفًا)

4. الصواب (ب) ألا ننسى، مصدر مؤول.

قال الشاعر: كفى بالعلم في الظلمات نورًا.. يبين في الحياة لنا الأمورا

5. الصواب (ج) تمييز.

6. الصواب (ج) تتقدم البلاد وجهد الشعوب.

(إن كنت تسعى إلى أمانٍ عظيمة فاجتهد لتصل إلى أحسن ما فيها وتبني أقوى ركائز مستقبلك

7. الصواب (د) أمانٍ.

(نبايع وطننا على الوفاء)

الصواب (ج) مبايعة واحدة.

9. الصواب (1) تخير الصديق الصدوق تنفعك صحبته.

(ليس ذو الهمة راضيًا بمنازل المتكاسلين)

10. الصواب (د) لا ذا همة راضٍ.

(إن الطامحين باذلون وسعهم لتحقيق مبتغاهم)

11. الصواب (ب) حرى الطامحون أن يبذلوا.

12. الصواب (د) ما أكرم النساء يتحلين بالخلق.

(متى تقل الحلق تريد به وجه الله فترفع الظلم وأخذ على يد الظالم تنل سكينة النفس)

13. الصواب (أ) تنل.

14. الصواب (ب) الجشعين؛ فإنهم متلاعبون بأقوات الشعوب.

(من سلبيات الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقوع من يفتنون بها فريسة لإهدار الوقت)

15. الصواب (ب) مبتدأ مؤخر.

(إذا كنت لا تسع الناس بمالك فليسعهم منك أخلاقك)

16. الصواب (أ) مجزوم بلام الأمر

إجابة سؤال النصوص

قال عبدالمحسن الكاظمي؛

لا يهدم الدهر مهما كانَ مِعْوّله شعبًا تحصن بالأخلاق فامتنعا

قل للذي رفعته في الورى شيم فوق الذي قد سما في الناس وارتفعا

يا حبذا لو تآخى الناس واتحدوا ووحدوا بيننا الآحاد والجمعا

إذا جعلنا من سعينا سببا فقد وصلنا به الحبل الذي انقطعا

لتضربن على الأيدي الألى هجموا ولننصرن الذي عن عزه دفعا

لئن سئت مصر بالإحسان واندفعت فكم شهدنا لها يوم لها الندى دفعا

لا يستوى في مجال الذكر منزلة من ضر أقوامه عمدًا ومن نفعا

22- الصواب (د) ردع المحتل ومعاونة المدافعين عن الوطن.

23- الصواب (أ) المبادرة إلى مساعدة غيرها من الدول في شتى المواقف.

24- الصواب (ج) الدعوة إلى الاتحاد والمحبة ولم الشمل.

25- الصواب (د) إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.

26- الصواب (أ) حبذا لو تآخى الناس واتحدوا.

27- الصواب (أ) الحماسة والعزم على استعادة كرامة الأمة والرغبة في مقاومة المحتل.

28- الصواب (ج) استعارة مكنية.

29- الصواب (أ) الدعوة إلى وحدة الأمة ومعالجة مشكلات المجتمع.

إجابات التعبير والقصة

وجاءت إجابات التعبير والقصة بامتحان مادة اللغة العربية اليوم كالآتي..

سؤال التفصيلة:

الصواب (ج) محذوف برع المصريون منذ القدم في شق الترع وتحديد مواسم الزراعة وحصاد المحصول.

2. حالة وتفسير.

قصة سؤال استنتج شعورين:

- الألم بسبب السائل المؤذي الذي كانت أخته تضعه في عينيه.

- السعادة والتشوق لسماع صوت الشاعر وقصصه الجميلة.

إجابة سؤال القراءة1. الصواب (ب) برامج صحية إلكترونية وضعها أطباء الصحة النفسية لعلاج الإدمان الرقمي.

2. الصواب (ج) ثلاث ساعات.

3. الصواب (ب) استدراك.

4. الصواب (ب) تواصل جهود العلماء في علاج الاضطرابات النفسية الناتجة عن الإدمان الرقمي.

5. الصواب (أ) توقفوا عن استخدامها أثناء السفر أو لفترة ممتدة من الوقت.

6. الصواب (د) يقطع العلاقات بين أفراد الأسرة ويقلل الانتماء بسبب طول العزلة.

إجابات مادة اللغة الفرنسية

جاءت إجابة سؤال الوثيقة، على النحو التالي:

1. الصواب (C) leurs sports préférés.

2. الصواب (B) nulle.

3. الصواب (A) de la natation.

4. الصواب (B) l'équitation.

5. الصواب (C) individuels.

6. الصواب (A) en été.

إجابة سؤال المواقف 7. الصواب (C) les moyens de transport.

8. الصواب (A) une moto.

9. الصواب (C) bonne.

10. الصواب (D) à Marseille.

11. الصواب (A) loin de Charlotte.

12. الصواب (D) en été.

13. الصواب (D) C'est une course à vélo.

14. الصواب (B) J'aime monter à cheval.

15. الصواب (A) Tu as besoin d'un manteau.

16. الصواب (C) Comment vous trouvez ce film؟

17. الصواب (A) Va à l'épicerie.

18. الصواب (D) Merci, je dois étudier

إجابة سؤال القواعد19. الصواب (B) nos.

20. الصواب (A) Qui.

21. الصواب (A) peintres.

22. الصواب (B) jamais.

23. الصواب (D) chez.

24. الصواب (D) Si.

25. الصواب (C) cette.

26. الصواب (C) du.

27. الصواب (C) leur.

28. الصواب (A) en.

29. الصواب (D) s'est amusé.

إجابات اللغة الإيطالية

إجابة سؤال القطعة الأولى

1/ Di due consumatori

2/ con la sua amica

3/ nello stesso luogo

4/ il prezzo

5/firmati e alla moda

6/ e’ molto divertente

إجابة سؤال القطعة الثانية

7/ Di un concorso musicale

8/ e’ stato il cantante

9/ Aldo

10/ due volte

11/ in un altro paese

12/ un invito a un concerto musicale

إجابة سؤال المواقف

13/ chiedo un parere

14/ C’e’ anche il 40 di queste scarpe

15/ Ti giuro, Chiara partecipera’ al gemellaggio

16/ esprimo gioia

17/ faccio promesse

18/ se vuoi, posso darti il mio libro di matimatica

إجابة سؤال الجرامر

19/ L’ hai comprata

20/ sis ono visti

21/ Ti provi

22/ ne

23/ avra’ spiegato

24/ Comincera’

25/ lontano

26/ La

27/ riposarci

28/ ne ho lette

29/ lo devo prendere

إجابات الجزء الثاني من مادة الكيمياء

- في النظام المتزن التالي

K2 CO3(s) + 2H2O(L) 2K+(aq) + 2OH-(aq) + H2CO3(aq)

عند إضافة قطرات من محلول CaCl2 إليه فإن النظام يسير في الاتجاه

الصواب (a) الطردي وزيادة ذوبانية K2CO3.

- جهد الخلية المكونة من عنصر (Y) وقطكب الهيدروجين القياسي يساوي

الصواب (c) 1.815 V

- مونومر البوليمر التالي يكون أيزومر لمركب هو:

الصواب (أ) بروبان حلقي

- الصواب (ب) (A) يستخدم في تحضير المتفجرات، ( C ) مادة أولية في صناعة صمامات القلب الصناعي.

إجابات مادة الجغرافيا

إجابات امتحان الجغرافيا1- رغم مميزات الجبال اقتصاديا وعسكريا

الإجابة: (د) إسبانيا.

2- العبارة التي تشير إلى مفموم الأمة..

الإجابة: (ب) تميز مجموعة بشرية بتراث شعبي شديد الخصوصية.

3- هولندا أقل منعة أثناء تعرضها للاحتلال بسبب وقوعها في ...

الإجابوة: (ج) السهل الأوروبي العظيم.

4- جميع الأحلاف العسكرية ذات صبغة رأسمالية عدا حلف..

الإجابة: (د) وراسو.

5- من خلال الجدول: الدولة التي قد تعاني من صعوبة الاتصال بين أجزائها وتتميز بتنوع مناخي..

الإجابة: (د) الدولة م.

6- العملية الانتخابية تتناول جوانب كثيرة يخرج عنها..

الإجالبة: (ب) الميزان التجاري.

7- الحجم السكاني لبعض الدول التي يدفعها لعقد تحالفات عسكرية مع دول كبرى ويظهر في ذلك..

الإجابة: (د) جنوب غرب آسيا.

8- الموقع الجغرافي للأقلية وشكل الدولة

الإجابة: (أ) آسيا.

9- تقع مصر في الحوض الأدنى لنهر النيل ونيجيريا في الحوض الأدنى بنهر النيجر وتتشابها في..

الإجابة: (ب) الحاجة لتفعيل اتفاقيات الأنهار الدولية.

10- الاحتباس الحراري مجال اهتمام قادة العالم..

الإجابة: (د) تدويل المشاكل والقصايا.

11- قامت المملكة العربية السعودية باحتجاز مركب..

الإجابة: (أ) بنجلاديش.

12- شاهد العالم في بث مباشر احتفال نقل المومياوات..

الإجابة: (أ) وسائل اتصال السلكية واللاسلكية.

13- قوتان عظيمتان لعبتا دورا فعالا في الإسراع بإعلان النظام العالمي تتشابهان في..

الإجابة: (ج) معدل الإنفاق على البحث العلمي.

14- دولة مجزأة بحريا كانت سببا في مشكلة حدودية سياسية في جنوب آسيا..

الإجابة: (ب) بريطانيا.

15- يعتبر خليج كاليفورنيا بمثابة..

الإجابة: (أ) مياه داخلية للمكسيك.

16- حال رغبة إثيوبيا تحقيق التواصل مع العالم الخارجي يجب عليها إقامة اتحاد..

الإجابة: (ج) كونفيدرالي مع إرتيريا.

17- الدولة التي يجاورها أقل عدد من الدول بقلب دولة ذات أهمية..

الإجابة: (أ) اقتصادية.

18- تفكك الاتحاد السوفيتي بجناحيه الاقتصادي والعسكري يؤكد صحة آراء..

الإجابة: (د) ابن خلدون.

19- الحدود التي توجد على أبعاد متساوية من ظاهرة طبيعية..

الإجابة: (د) الهندسية.

20- الحد الذي شهد تغيرات عوامل طبيعي يقع في..

الإجابة: (ج) شمال شرق المكسيك.

إجابات أسئلة امتحان الجغرافيا 21 -المنطقة التي شهدت تعديلا للحدود في العقد الأخير من القرن الـ20 تشرف على ..

(ا) بحر قزوين.

22- كان لانتهاء الحرب الباردة وامتلاك الغرب السلاح والتكنولوجيا أثر سلبي على...

الإجابة: (أ) غرب أفريقيا.

23- التكتل الاقتصادي الذي يستطيع زيادة عدد وحداته السياسية مع احتفاظه بالمقوم الجغرافي والاثنوغرافي..

الأجابة: (ب) مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

24- مالي - موريتانيا - السعودية - اليمن ... القاسم المشترك بين هذه الدول ...

الأجابة: (أ) توقيع اتفاقيات لمشكلات حدودية.

25- الدولة التي حافظت على قوتها وتماسكها رغم تعدد اللغات فيها ..

الأجابة: (ج) سويسرا.

26 - دولة تفتقر لمزايا الإنتاج الكبير..

الإجابة: (ب) اليمن.

27- تتشابه بروناي من حيث الشكل مع..

الإجابة: (د) الولايات المتحدة الأمريكية.

28- الدولة الأقل تضررًا حال تعرضها للزلزال..

الإجابة: (ب) ع.

29- تأكدت السيادة المطلقة للوحدات السياسية على أراضيها مع ظهور..

الإجابة: (ج) الحدود السياسية.

30- تساعد السهول على تحقيق الامتزاج الثقافي بين السكان ويخرج عنها..

الإجابة: سهول سيبيريا شمال آسيا.

31- دولة طبقت مبادئ الديمقراطية في التعامل مع الأقلية..

الإجابة: (د) العراق.

32- يظهر دور الجغرافيا السياسية التطبيقي لنشر السلام والامن الدوليين من خلال..

الإجابة: (ج) اقتراح حلول مناسبة للمشكلات السياسية.

33- يبدأ الرصيف القاري مع بداية المياه..

الإجابة: (ج) الإقليمية.

34- تنتشر قوات درع الجزيرة على سواحل الخليج العربي ويستفيد منها دول يخرج عنها..

الإجابة: (ج) العراق واليمن

35- قرار محكمة العدل الدولية بانحراف الحد البحري بين تونس وليبيا بزاوية 52 نتيجة تغير اتجاه الساحل لدولة تونس نحو..

الإجابة: (أ) الشمال الشرقي.

36- كان لفشل معاهدة الصداقة والتعاون أثر في..

الإجابة: (ب) زيادة الأقليات القومية.

37- قام أحد الباحثين بدراسة المقومات الجغرافية لدولة جيبوتي..

الإجابة: (ب) الجيوبولتيك.

38- ظهر أثر حركة السكان في نشأة الحدود السياسية..

الإجابة: (ب) شمال رومانيا.

39- الدولة العربية التي تمتلك علاقات دولية قوية بحكم موقعها وقوتها الدجيموجرافية..

الإجابة: (ب) مصر.

40- المساحة الكبيرة لغابات المرتفعات الأنهار جميعها تشترك في..

الإجابة: (د) ذات أبعاد استراتيجية.

41- يظهر النظام السياسي بلا صورته المؤسسية من خلال..

الإجابة: (أ) الموافقة على الانضمام لتكتل اقتصادي.

42- يصعب حدوث مشكلات حدودية بين دولتي..

الإجابة: (أ) تشاد ومالي.

43- الدول الأوروبية ساهمت في رسم الحدود السياسية بمعظم الوطن العربي..

الإجابة: (ب) فرنسا وإنجلترا.

44- تتميز موريتانيا عن العراق والأردن بالانضمام إلى ..

الإجابة: (ج) منظمة إقليمية.

45 - حدود مصداقية العبارة: ارتبط النزام العالمي الجديد بظهور اتحادات كونفدرالية اقتصادية..

الإجابة: (ج) للطالب حرية الإجابة فيما يلي:

مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتشاره أواخر القرن الـ20، كونت دول أمريكا الشمالية الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك) عام 1992، النافتا وهي منطقة التجارة الحرة لدول القارة.

46- يمتلك مجلس التعاون لدول الخليجح العربي بعض المقومات الاقتصادية.. دلل على صحة العبارة

الإجابة: (ج) للطالب حرية الإجابة فيما يلي:

يمتلك مجلس التعاون لدول الخليج العربي مخزونا هائلا من إمدادات الطاقة الأحفورية من غاز طبيعي وبترول، وبينما يعاني من نقص بعض الموارد مثل الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية والموقومات البشرية.

إجابات امتحان الديناميكا

امتحان علم النفس

1- الاسترجاع

2- الفهم والاستبصار

3- تسميع الكلمات

4- الحالة الانفعالية للأم

5- التطوعي

6- التخطيط الاستراتيجي

7- المالية

8- استخدم مهاراته الإيجابية

9- التفاعل الاجتماعي

10- عدم معرفة المتنافسين

11- التاريخية

12- النفسي

13- الحر

14- تكوين الاتجاهات والفهم

15- التوازن بين الروح الفردية والجماعية

16- تدريب الكوادر الفنية

17- الوعي بإمكانياته

18- تمكننا بالتنبؤ

19- التعاون

20- تقديم إطار تصوري

21- تحقيق الذات

22- الثقة بالنفس

23- الاجتماعي

24- تحكمه الفروق الفردية

25- الإنترنت

26- الخروج عن قواعد المجتمع

27- انتشار النزعة الاستهلاكية

28- المعرض .. الوجداني

29- مصدر للصحبة

30- السودواي

31- الخلفية الثقافية

32- ارتفاع الطموحات دون الواقع

33- المعرفية

34- بذل الجهد لإزالة العائق

35- المثالية والانعزالية

36- تفسير الموقف

37- حرمان

38- المثير الشرطي

39- الانتقال الإيجابي

40- معالجة المعلومات

41- المباشر

42- توكيد الذات بالنسبة للأخذ

43- الأثرولوجي

44- التعاون الطبقي

وعن إجابة السؤال المقالي:

45- مثال حيرة مريض السكر في تناول الحلويات

46– المتغيرات البديلة مثال موضة الأزياء