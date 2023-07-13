ناشطة سودانية: ندعم قمة دول الجوار في القاهرة وما يصدر عنها من قرارات

أكدت ياسمين حسن، الناشطة الحقوقية السودانية، دعمها لقمة دول جوار السودان المنعقدة في العاصمة المصرية، فضلا عما يصدر عنها من قرارات تضمن تحقيق السلم والأمن في السودان، مشددة على تقديرها لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية من دعم لإنهاء النزاع الدائر في السودان وما تقدمة مصر بشكل عام لاستضافة السودانيين النازحين.

أوضاع النسوة السودانيات غاية في الصعوبة

وأضافت لـ«الوطن»، أن أوضاع السودانيات غاية في الصعوبة منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي، ويواجهن صعوبة في الحركة خاصة في مناطق الحرب بمدينتي الخرطوم ودارفور، كما يتعرضن للاغتصاب والقتل وهي جرائم ضد الانسانية، كما تعرضن للتشرد من منازلهن وبلدانهن إلى الدول المجاورة، وهو ما ألقى أعباء كبيرة عليهن وأسرهن وتحملن الكثير من المصاعب قبل وبعد الوصول إلى دول الجوار.

وأشادت «حسن» بما قدمته مصر من جهود لاستضافة اللاجئين السودانيين من المدنيين الهاربين من الصراع، وخاصة النساء وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وقالت إن مصر لها فضل كبير في استقبال أكبر عدد من المدنيين وتسهيل الإجراءات بسرعة كبيرة.

الرأي العام السوداني يثمن جهود مصر ومحاولاتها لإنهاء الصراع

وأشارت إلى أن الرأي العام السوداني يثمن جهود مصر ومحاولاتها إنهاء الصراع وكذلك استجابة دول الجوار وحضور القمة والسعي لإيجاد حلول تفضي لإيقاف الحرب بشكل تام، وعدم إطلاق هدنة جديدة أسوة بما تم الإعلان عنه سابقا والتي ثبت فشلها واحدة تلو الأخرى.

ولفتت إلى بيان 50 منظمة مجتمع مدني نسوية سودانية طالبت خلاله بإنهاء الصراع واللجوء للحلول السلمية وإعادة الأعمار عقب انتهاء الحرب، مع حماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال من ويلات الحرب وضرورة تسهيل دخول وخروج السودانيات والمسنين والأطفال لدول الجوار وخاصة مصر باعتبارها الدولة الشقيقة الموقعة على اتفاقية الحريات الأربع المعروفة.