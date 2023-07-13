تنسيق التمريض 2023-2024 بعد الإعدادية في جميع المحافظات.. اعرف الشروط

تشهد المدارس إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور على تنسيق التمريض 2023 -2024 بعد الإعدادية في جميع المحافظات، والذي انطلق مطلع يوليو الجاري، إذ جرى استقبال أوراق التحاق الطلاب وفقًا للمجاميع الأعلى بحسب نسبة النجاح في كل محافظة، ومن المقرر أن يعلن الحد الأدنى للقبول عقب انتهاء التنسيق.

ولمعرفة كيفية التقديم لـ تنسيق التمريض 2023 -2024 بعد الإعدادية في جميع المحافظات، يلزم استيفاء الأوراق المطلوبة ومعرفة الشروط.

تنسيق التمريض 2023 -2024 بعد الإعدادية

ويتجه آلاف الطلاب إلى تنسيق التمريض 2023 -2024 بعد الإعدادية هربًا من الثانوية العامة تجنبًا لعناء الدروس الخصوصية والضغط العصبي الذي يعانيه الطلاب طوال الدراسة، فضلًا عن تمكنهم من الحصول على فرصة عمل بسهولة فور إنهاء دراستهم.

تنسيق تمريض المنصورة 2023

وبحسب مديرية الصحة، فإنّ تنسيق التمريض 2024 الدقهلية من المقرر أن يستمر حتى 22 يوليو الجاري وفقًا للتوزيع الجغرافي، وتكون الأفضلية للدرجات الأعلى، بينما جرى تحديد أيام معينة لكل مجموع لتقديم الملفات، حيث تبدأ بمجموع من 280 وحتى 270 درجة، والتي بدأت من 10 يوليو المنصرم وتستمر حتى 14 يوليو، ثم تستكمل أعمال التنسيق للدرجات الأقل خلال باقي الأيام حتى الأسبوع قبل الأخير من هذا الشهر.

تنسيق التمريض 2023 محافظة دمياط

وفي محافظة دمياط، بدأت المدارس في استقبال ملفات الطلاب الحاصلين على 224 درجة فأكثر ضمن تنسيق التمريض 2023 -2024 بعد الإعدادية، بينما من المقرر أن يجرى اختيار الطلاب الأعلى مجموع وذلك بعد اجتيازهم اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

تنسيق التمريض 2023 2024 محافظة المنوفية

ووفقًا لتصريحات الدكتورة إيريني إسكندر مدير الإدارة الصحية بمركز تلا لـ«الوطن» فإنّه يجرى استقبال ملفات الطلاب للتنسيق في مدارس التمريض وفقًا للأعلى مجموع.

قواعد القبول في تنسيق التمريض 2023

وبحسب بيان وزارة الصحة حول قواعد القبول في تنسيق التمريض 2023 في جميع المحافظات، فإنّها تتمثل في عدة نقاط وهي:

الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

دراسة الطالب أو الطالبة للغة الإنجليزية سواء لغة أولى أو ثانية.

أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالتمريض في نفس المحافظة التي حصل على الشهادة الإعدادية منها، ولا يجوز له التقديم في محافظة أخرى.

ألا تزيد الكثافة الطلابية في فصول التمريض هم 30 طالبًا أو طالبة.

شروط تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية

إقرار من ولي أمر الطالب أو الطالبة بتفرغه للدراسة.

اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.