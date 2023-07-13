«صباح الخير يا مصر»: العلمين الجديدة تضاهي كبرى مدن الترفيه العالمية

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن مدينة العلمين الجديدة تضاهي كبرى المدن الترفيهية العالمية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر حباها الله بإمكانيات كثيرة، بينها تلك المدينة.

عبدالصمد: انطلاق أكبر حدث ترفيهي اليوم

وأضاف عبدالصمد، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نتحدث عن أحد أجمل الشواطئ المطلة على ساحل المتوسط، ومن المقرر أن يشهد اليوم انطلاق أكبر حدث ترفيهي من نوعه وهو مهرجان العلمين الجديدة».

وتابع الإعلامي: «هذا الحدث سيتضمن جميع الفعاليات سواء كانت ثقافية أو فنية أو رياضية وسباق سيارات وغيرها من المجالات الترفيهية وستعلن مصر من خلاله عن وجه جديد من أوجه الجمهورية الجديدة».

وأكد أن المهرجان سيستمر لمدة 44 يوما، أي طوال فترة الصيف، وسيكون لهذا المهرجان طابعا مميزا حيث يستضيف أهم المطربين في مصر والوطن العربي، وسيشارك به نجوم كبار مثل تامر حسني وأنغام وإليسا ونانسي عجرم ومجموعة من الفنانين العالميين.