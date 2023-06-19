موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 بالدقهلية.. اعرف المؤشرات

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، عن موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة 2023 بالدقهلية، إذ يُجرى الإعداد لاعتماد التنسيق عقب ظهور نتيجة تظلمات الفصل الدراسي الثاني المقدمة من الطلاب على نتائجهم بالشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الثلاثاء.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 بالدقهلية

وأوضح المصدر، اعتماد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية بعد أن تنتهي فترة التظلمات، والتي استمرت على مدار أسبوعين، حيث ستقوم المديرية بإعلان نتيجة التظلمات وبعدها التنسيق.

وأضاف، أن المديرية حددت أول أسبوع من شهر يوليو من أجل إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 بالدقهلية، إذ يجرى الإعلان عنها بعد إعلان نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية.

توقعات تنسيق الثانوية العامة بالدقهلية 2023

وأوضح، أنه من المتوقع أن يقل تنسيق الثانوية العامة 2023 بالدقهلية عن العام الماضي، ليصل إلى 240 درجة، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل به الحد الأدنى للتنسيق إلى 244 درجة، ويقل تنسيق الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري ليصل إلى 140 درجة، ويصل الفندقي إلى 230 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

وكانت محافظة الدقهلية اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، بنسبة نجاح 87.5%، وأتاحت نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب من خلال موقع المحافظة أو الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لتسهيل حصول الطلاب علي النتيجة.