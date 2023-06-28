«التعليم» تحدد 6 إجراءات للتعامل مع إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 6 إجراءات عاجلة لصالح الطلاب، بعد تعدد شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، الذي عقد يوم الأحد الماضي، ووصفه الطلاب بأن أسئلة كانت صعبة وغير مباشرة، وخاصة الكيمياء العضوية، مطالبين الوزارة بمراعاتهم في عملية التصحيح ورصد الدرجات.

إجراءات عاجلة من التعليم بعد صعوبة الكيمياء

تمثلت الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد صعوبة امتحان الكيمياء، فيما يلي:

1- لجنة من الخبراء ستقوم بمراجعة امتحان مادة الكيمياء ونموذج الإجابة، للتأكد من مواصفات الورقة الامتحانية للضوابط الفنية للامتحان.

2- بعد التصحيح الإلكتروني لمادة الكيمياء، سيتم تحديد نقاط الصعوبة لكل سؤال.

3- من الممكن أن تلجأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتمثلة في كنترولات الثانوية العامة، إلى إلغاء الجزئيات الصعبة من الامتحان، وإعادة توزيع درجاتها على بقية إجابات الامتحان، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار بذلك، لأنه لم يتم الوقوف على مدى صعوبة الامتحان من عدمه، بسبب منح العاملين إجازة عيد الأضحى المبارك.

4- من الممكن أن يتم منح الطلاب الدرجة الكاملة إذا أتضح أن هناك سؤالا صعبا ولم يتم الإجابة عنه من قبل جموع الطلاب.

5- إعطاء كل طالب درجاته التى يستحقها خلال أعمال التصحيح.

6- العمل على تصحيح جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023 الأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد المقبل الموافق 2 يوليو، بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، مشيرة إلى أن هناك تأمين شامل لكنترولات الثانوية العامة ومراكز توزيع الأسئلة خلال إجازة عيد الأضحى.

وزير التعليم: تصحيح الامتحانات إلكترونيا لتجنب الأخطاء

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، سيتم تصحيحها بشكل إلكتروني سواء الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، موضحا أن كاميرات المراقبة المتواجدة داخل لجان الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، عملت على تقليل حالات الغش الإلكتروني بشكل كبير للغاية.