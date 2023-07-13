حملة أمنية ضد تجار المخدرات في القاهرة.. وضبط 6 متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وجاءت النتائج كالآتي:

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام وهاتف محمول.

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط سيدة لها معلومات جنائية، و3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.