إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي الدولي

أصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام قرية جلالة بنطاق مركز الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق ومباحث قسم شرطة الضبعة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية

وجاءت أسماء حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح، كالآتي:

-ياسين سمير عبدالجواد 7 سنوات من طنطا، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، جمال سالم 23 سنة من طنطا تعاني من اشتباه كسر بالأنف وكدمات متفرقه بالجسم، وروان سعيد يوسف 15سنة من طنطا تعاني من اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات متفرقة بالجسم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.