بالألعاب النارية.. احتفالات الطلاب في بني سويف بانتهاء امتحانات الثانوية

استقبل بعض أولياء الأمور أبنائهم بالورود والبالونات والأحضان، في ختام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، وسط حالة من السعادة عمت على الجميع.

وسادت فرحة عارمة بين طلبة وطالبات علمي رياضة عقب أدائهم لامتحان الجبر في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، وأكد طلاب القسم الرياضي أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وعبر أيضا طلاب القسم الأدبي عن سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، فيما تباينت اراء طلاب القسم العلمي حول مادة الأحياء.

أغاني المهرجانات والألعاب النارية في ختام امتحانات الثانوية

واحتفلت بعض طالبات الصف الثالث الثانوي في محافظة بني سويف، بختام امتحانات الثانوية، وذلك بالرقص على أغاني المهرجانات والألعاب النارية والثلجية وسط حالة من السعادة.

واطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على سير العملية الامتحانية بشكل طبيعي دون أدنى مشكلات، وذلك في آخر أيامها، وانتهى قرابة 19 ألف و300 طالب من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي، اليوم الخميس، في محافظة بني سويف.