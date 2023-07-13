إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في الفيوم

أصيبت أسرة مكوّنة من 3 أشخاص، صباح اليوم الخميس، بتسمم غذائي حاد داخل منزلهم في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك عقب تناولهم طبق تين شوكي، حيث فوجئت الأسرة بإصابتهم بقىء حاد مصحوبًا بآلام لا تحتمل في المعدة، فاستغاثوا بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى الأسرة، لإنقاذ حياتهم بإيصالهم إلى أقرب مستشفى تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بإصابة أسرة بتسمم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بإصابة أسرة بتسمم غذائي حاد جراء تناولهم طبق تين شوكي «كوز العسل»، ونقلهم للمستشفى.

نقل الأسرة للمستشفى

وتبينّ أنّ ربة منزل وطفليها تناولوا طبقًا من التين الشوكي داخل منزلهم في قرية تطون بدائرة مركز إطسا، وأصيبوا عقب تناوله بحالة إعياء شديدة، وقئ ومغص، جراء تسمم غذائي أصابهم.

نقل الأم وطفليها للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل الأم وطفليها إلى مستشفى إطسا المركزي، ويجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وعمل غسيل معدة، على أن يجرى التصريح بخروجهم فور استقرار حالتهم الصحية.

التين الشوكي السبب

وأفادت الأم في محضر الشرطة، أنّ حبات التين الشوكي وراء تسممها هي وطفليها، موضحةً أنّهم تناولوا طبقًا من التين كانت قد اشترته من أحد الباعة في السوق، وبعد تناوله شعروا بحالة إعياء شديدة، استغاثت على إثرها بالإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.