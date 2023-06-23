«صحة القليوبية»: حالة مصابي تسمم الرنجة مستقرة ومطمئنة

أكدت مديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور وليد عبد المقصود وكيل الوزارة، أن حالة الـ10 حالات التي أصيبت بتسمم غذائي وتلبك اليوم بقليوب إثر أكل وجبة رنجة مستقرة وتم إنقاذهم والتعامل مع حالتهم في مركز السموم بمستشفى الدمرداش وجاري الاطمئنان عليهم تمهيدا لخروجهم من المستشفى.

حالة مصابي تسمم الرنجة بقليوب مستقرة

وكان مستشفى قليوب التخصصي بمحافظة القليوبية قد استقبل 10 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وذلك على إثر تناولهم وجبة رنجة فاسدة وجرى تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة لهم مستقرة وفق ما أكدته مديرية الصحة بالقليوبية

وجبة رنجة أصابت أسرة بالتسمم بالقليوبية

كانت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغا بوصول أسرة مكونه من 10 أشخاص مقيمين بجوار مركز الشباب بشارع الرشاح بمدينة قليوب مصابين بحالة إعياء شديد بالبطن على إثر إصابتهم بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم طعاما فاسدا وجرى تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة.

وبسؤال المصابين قرروا أن إصابتهم حدثت عقب تناولهم وجبة رنجة بالمنزل ونفوا الشبهة الجنائية جار متابعة حالة المصابين الحالة العامة لهم مستقرة.