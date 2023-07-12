نقيب الفلاحين عن سبب زيادة أسعار التين الشوكي: «بيعلموه زيت للبشرة»

التين الشوكي من الفواكه التي يُفضلها المصريون في فصل الصيف، لأن مذاقها رائع وسعرها زهيد بالنسبة للفواكه الأخرى، وهذا العام ازدادت التساؤلات بشأن أسباب ارتفاع أسعار التين الشوكي بشكل مبالغ فيه، مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما أوضحه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين.

سبب زيادة أسعار التين الشوكي

وقال نقيب الفلاحين، إنّ فاكهة التين الشوكي كان عليها إقبال كبير هذا العام من المصريين مقارنة بالأعوام الماضية، وهو من ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعره بشكل كبير، فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر ودول العالم، وكانت سببا في ارتفاع أسعار الخضروات الفواكه بشكل عام.

واضاف أبو صدام لـ«الوطن»، أنّ من بين زيادة أسعار التين الشوكي هذا العام، توريد بعض المزاعين والتجار كميات كبيرة من التين الشوكي إلى المصانع المصرية وتوريده للخارج، لاستخراج زيت التين الشوكي والذي له فوائد عديدة للشعر والبشرة، كما أنّه من أفضل الزيوت عالميا.

سعر كيلو زيت التين الشوكي

وكان موقع myfrenchdietitian الفرنسي العالمي، المختص بشؤون التغذية والعناية بالبشرة، ذكر أنّ سعر كيلو زيت التين الشوكي قد يصل إلى 1000 دولار، لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة لجسم الإنسان بشكل عام والبشرة بشكل خاص وذلك أنها تحافظ عليها بشكل كبير

وأضاف الموقع عبر حسابه الرسمي، أنّ زيت التين الشوكي يُستخدم لإخفاء آثار الشيخوخة، حيث يحتوى على تركيز فيتامين E بنسب أعلى من أي زيت طبييعي آخر ويعتبر أكسير نادر، إضافة إلى أنّه يتم انتاجه بطريقة صعبة واحترافية، وهو سبب رئيسي في ارتفاع سعره، حيث يصنّف بأنّه أغلى زيت طبيعي في العالم وفق تقييمات التصنيفات العالمية.