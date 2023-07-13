إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية كاملة لطلاب الثانوية العامة.. اعرف درجاتك

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة»، من أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، اليوم، وتباينت آراء بعض الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية اليوم.

إجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي: