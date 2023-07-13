إجابة امتحان مادة الفلسفة لطلاب الثانوية العامة كاملة

انتهى طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، اليوم، وتباينت آراء بعض الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابة امتحان الفلسفة والمنطق اليوم.

إجابة امتحان الفلسفة والمنطق

مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي: