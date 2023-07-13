دبدوب وتورتة.. هدايا الأهالي لطالبات الثانوية في الإسكندرية بعد انتهاء الامتحانات

أجواء احتفالية عاشها طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، منذ قليل، بعد انتهاء آخر أيام الامتحانات، إذ انتظر الأهالي الطالبات أمام مدرسة هدى شعراوي في الإسكندرية بالهدايا «دبدوب وتورتة».

ملك محمد إبراهيم، إحدى طالبات المدرسة الشهيرة بالإسكندرية، خرجت بوجه مبتسم بعد انتهاء الامتحانات لتجد والدتها في انتظارها تحمل «دبدوب» وساعة ذكية، قدمتها لها كهدية عن مجهودها طوال العام «فرحت أنهم كانوا جنبي في يوم زي دا..ودخلوا الفرحة لقلبي بالهدايا الحلوة والتشجيع.. وأنهم رغم أي نتيجة مقدرين تعبي».

احتفال بعيد ميلاد طالبة ثانوية عامة

وفي مشهد آخر، انتظرت ولاء سامح، خروج شقيقتها الكبرى الطالبة الثانوية العامة رودينا سامح من اللجنة بـ«تورتة»، احتفالا بعيد ميلادها الذي تزامن مع انتهاء الامتحانات.

وعبرت «رودينا» عن سعادتها الكبيرة بهذا المشهد، مؤكدة أنه عيد ميلادها الأفضل على الإطلاق، كونه تصادف مع آخر يوم في أصعب سنة دراسية بحياتها التعليمية.