مصرع شاب غرقا في بحر جمصة بالدقهلية

لقي شاب مصرعه نتيجة تعرضه للغرق في بحر جمصة بالدقهلية، وتمكن فريق الإنقاذ من انتشال الجثة، ونقله إلى مستشفى جمصة المركزي، وجرى إيداع الجثمان بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة جمصة، يفيد بمصرع شاب نتيجة غرقه في بحر جمصة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين انتشال جثة الغريق محمد محمود أحمد رمضان المنسي بعد غرقه في بحر جمصه، بعد نزوله البحر مع أصدقاءه، وجرى إنقاذهم من قبل فريق إنقاذ جمصة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.