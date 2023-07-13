رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع شاب غرقا في بحر جمصة بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
02:23 م | الخميس 13 يوليو 2023
سيارة إسعاف_ أرشيفية

سيارة إسعاف_ أرشيفية

لقي شاب مصرعه نتيجة تعرضه للغرق في بحر جمصة بالدقهلية، وتمكن فريق الإنقاذ من انتشال الجثة، ونقله إلى مستشفى جمصة المركزي، وجرى إيداع الجثمان بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة جمصة، يفيد بمصرع شاب نتيجة غرقه في بحر جمصة. 

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين انتشال جثة الغريق محمد محمود أحمد رمضان المنسي بعد غرقه في بحر جمصه، بعد نزوله البحر مع أصدقاءه، وجرى إنقاذهم من قبل فريق إنقاذ جمصة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

اقرأ المزيد:

جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة الدقهلية.. جميع صفوف النقل

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بسوهاج.. عبر من مكان غير مخصص للمشاة

انتشال جثمان شاب غرق في ترعة بالدقهلية

غرق شاب أثناء الاستحمام في أحد شواطئ مرسى مطروح

البحث عن جثمان شاب غرق بمياه البحر المتوسط بمطوبس.. وانتشال جثة آخر
بقلم آية حسنين