مصرع شاب أسفل عجلات القطار بسوهاج.. عبر من مكان غير مخصص للمشاة

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا بورود إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج بشأن ما تأشر به من سائق القطار الروسي، القاهرة _ أسوان، إذ تلاحظ لسائق القطار قيام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور فقام بإطلاق آله التنبيه عدة مرات ولم يستجب واصطدم به القطار وتوفي.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال بالفحص تبين أنه يدعى «محمود ع ع ع»، 21 عاما، عامل ويقيم بناحية روافع العيساوية بدائرة مركز المنشأة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، وبسؤال ذويه أفاد نجل عمومة المتوفى بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.