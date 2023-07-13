عقد أول محاكاة للمسابقة الدولية للبرمجة بجامعة المنصورة الجديدة

نفذ طلاب جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، أول محاكاة لمسابقة الـ ICPC بعد فترة تدريب لأكثر من أسبوعين برحاب الجامعة تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وإشراف الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب.

المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة في بيان صحفي، أن هذه المسابقة بمثابة مسابقةٍ برمجيةٍ جماعية دولية مخصصة لطلاب الجامعات حول العالم، ويتحدى الطلاب المشاركون فيها بعضهم من أجل علوم وهندسة الحاسب الحاسوبية بمهاراتٍ برمجيةٍ سريعة، ما يعزز التعاون والإبداع والابتكار، ويطور أداء الطلاب تحت الضغط.

38 فريقا بالمستويين الأول والثاني للمسابقة

وتفقد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة، الطلاب المشاركين وحثهم على الاهتمام بهذه النوعية من المسابقات لأهميتها في ثقل مهارات الطلاب وتميزهم بين أقرانهم، حيث شارك بها عدد 38 فريقا بالمستويين الأول والثاني.

وأوضحت الجامعة أنها ستكرر المحاكاة بصفة دورية، وذلك لتدريب الطلاب على البرمجة التنافسية للتأهيل للتصفيات على مستوى الجامعات المصرية ECPC وذلك في شهر أغسطس المقبل.