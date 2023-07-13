مزمار بلدي وزغاريد.. احتفالات طلاب الثانوية في الدقهلية بعد انتهاء الامتحانات

حالة من الفرحة والسعادة عمت بين طلاب المرحلة الثانوية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بسبب سهولة الامتحانات، وانتهاء ماراثون الامتحانات، إذ احتفل الطلاب بالرقص والزغاريد، وسماع عدد من الأغاني الشعبية مستخدمين الطبل والشماريخ وإطلاق الألعاب النارية في السماء.

احتفال الطلاب بالرقص والغناء

وسادت الفرحة أرجاء المكان أمام لجان الامتحانات، وأهدى بعض الورود والهدايا لأبنائهم بمناسبة انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وتقديرا لجهودهم وتعبهم خلال فترة المذاكرة.

وعلى نفس السياق، دفعت مديرية أمن الدقهلية عدد من سيارات الشرطة والمرور وتمركز عدد من رجال الشرطة محيط المكان لتأمين الطلاب والأهالي، تحسبا لوقوع أي شغب أو طارئ، وتمت الاحتفالات وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن ووجود سيارات الإسعاف والحماية المدنية أرجاء المكان لحماية الطلاب والمدرسين والأهالي من أي خطورة.