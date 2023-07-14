محمد عبد الرحمن عن إقبال الأطفال على أفلامه: نعمة من ربنا

عبّر الفنان محمد عبد الرحمن، عن سعادته باقتراب موعد عرض فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم البطة الصفرا في موسم أفلام صيف 2023، خصوصًا أنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم سواء ممن سبق وتعاملوا معه قبل ذلك، أو للمرة الأولى، وذلك خلال تصريحاته لـ«الوطن».

فيلم البطة الصفرا في السينما 9 أغسطس

وعن وجود جمهور عريض له سواء من الأطفال والشباب ومختلف الأعمار، قال محمد عبد الرحمن، إن ذلك يعد من نِعم الله عليه «أحلى حاجة، الحمد لله على كل ذلك، وأدعو الله دائمًا أن يتم هذه النعمة التي أنعم بها عليّ بخصوص الجمهور العظيم وكل من يحبوني وأحبهم، بصراحة دول أحلى ناس والجمهور الحلو بيكون هدية من ربنا».

فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل

وأشار إلى أنه سعيد جدًا بأن يكون فيلم «البطة الصفرا» مع نجوم وأساتذة كبار مثل غادة عادل وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وإبرام سمير وفرح الزاهد، بخلاف عدد من ضيوف الشرف في الفيلم.

فيلم البطة الصفرا، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار، من المقرر عرضه بالسينما في موسم صيف 2023، وذلك يوم 9 أغسطس المقبل، والأغنية الدعائية للفيلم «خدت بالك» بصوت عبد الباسط حمودة، كلمات مصطفى البرنس، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، هندسة صوتية ماهر صلاح.