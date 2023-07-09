محمد عبدالرحمن عن ظهوره في دور ضيف الشرف: المشهد يجب أن يمثل إضافة

الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، واحدًا من شباب نجوم الكوميديا الذين قدموا عددًا من أدوار الشرف في بعض الأعمال الفنية، أبرزها مع الزعيم عادل إمام في الحلقة الأخيرة من مسلسل «فلانتينو»، وفيلم «إكس لارج» مع أحمد حلمي وعبارته الشهيرة «يا عادل بيه»، والتي تستخدم في الكوميكس على السوشيال ميديا، وهو ما أشار إليه بأن المشهد الواحد الذي يظهر به يجب أن يمثل إضافة.

أكر من 100 مليون إيرادات فيلم بيت الروبي والبعبع

ويشارك محمد عبدالرحمن كضيف شرف في فيلم «بيت الروبي» الذي يُعرض بالسينما حاليًا وحقق إيرادات نحو 80 مليون خلال 17 يوما منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 21 يونيو الماضي، كما يشارك في بطولة جماعية مع أمير كرارة وياسمين صبري في فيلم «البعبع»، وتجاوزت إيراداته 22 مليون جنيه خلال نحو 10 أيام منذ عرضه في عيد الأضحى 2023.

محمد عبدالرحمن ضيف شرف في فيلم بيت الروبي

وحول ما إذا كان ظهوره كضيف شرف قائم على المجاملة لأصدقائه، أو أن المشهد الذي يظهر به لابد أن يُمثل إضافة له، قال محمد عبدالرحمن، في تصريحات لـ«الوطن»: «يجب أن يكون المشهد الذي يقدمه إضافة بالفعل، وليس مجرد ظهور خافت أمام الكاميرا».

تبادل أدوار الشرف بين الممثلين

ووصف قيام الممثل ببعض أدوار الشرف في الأعمال الفنية بأنه يشبه كثيرًا نظام «نُقطة» الأفراح وتكون «رايحة جاية» بين الأصدقاء في الوسط الفني، ولكنها لا تمنع ضرورة الجودة في المشاهد القليلة التي سيظهر بها ويكون للفنان بصمته الخاصة.