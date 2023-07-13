طلاب الثانوية العامة في شمال سيناء يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالأغاني

احتفل طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء، بانتهاء ماراثون الامتحانات، بالأغاني والزغاريد، إذ عبر العديد منهم أمام مدرسة عمرو شكري بوسط العريش، عن سعادتهم لسهولة الامتحانات، وانتهاء آخر مادة.

وقامت بعض السيدات من أولياء الأمور، بإطلاق الزغاريد وترديد الأغاني، احتفالا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الطلاب.

من جانبها ، قالت أم روان، إحدى أولياء الأمور: «لقد انتهى الامتحان وآن الأوان لنا أن نرتاح، ونتمنى أن لا يخذلنا الله في التصحيح، وخروج نتيجة تحمل تعب أبنائنا».

ارتياح من سهولة الامتحانات

وأكد العديد من الطالبات أنهن يشعرن بارتياح في جميع المواد، عدا الكيمياء، ولكنهن يأملن أن يحصلن على مجموع عال، يؤهلهن لدخول إحدى كليات القمة، مثل كلية الطب بالعريش.

بدورها قامت قوات الشرطة برفع الحواجز من أمام لجان الامتحانات، وجرى فتح جميع الطرق المغلقة القريبة من مقار اللجان.

غرف المراقبة لم تتلق أي شكاوى

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان، أن غرفة المراقبة لم تتلق أي شكاوى طوال فترة الامتحانات، وأنه سعيد جدا، بسهولة الامتحانات، متنميا أن يكون من بين أوائل الجمهورية طلاب من سيناء.