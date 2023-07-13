خريطة قطع الكهرباء عن بعض المناطق في الدقهلية غدا.. اعرف المواعيد

كشفت محافظة الدقهلية قطع الكهرباء عن بعض المناطق صباح غدا الجمعة من 6 صباحا حتى 9، لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بجديلة بمعرفة قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية.

قطع الكهرباء في الدقهلية

وأوضحت المحافظة أنه يجري قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بجديلة بمعرفة قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية، ومنطقة جديلة ومنطقة قولونجيل ومنطقة توريل الجديدة ومنطقة ترعة المنصورية ومنطقة الدراسات وشارع الإمام محمد عبده وشارع عبد المنعم رياض وطريق دمياط الخارجي، وشارع سعد زغلول وكوبري الفونس حتى شارع 18 بتوريل، وشارع قناة السويس وتقسيم طرطير بنطاق مدينة المنصورة.

وأوضحت أنه جرى توجيه الشركة لسرعة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين.

تعليمات محافظة الدقهلية أثناء انقطاع الكهرباء

وتهيب محافظة الدقهلية المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكل المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها ضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.