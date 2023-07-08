خريطة قطع وتعديل مواعيد ضخ المياه في المحافظات.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وذلك للانتهاء من أعمال صيانة داخلية وتعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة القصير التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

مدة انقطاع المياه في الدقهلية

وأوضحت الشركة، عبر منشور على «فيس بوك» عن قطع مياه الشرب غدًا الأحد لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 9.00 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرً نفس اليوم عن كلًا من «مركز ومدينة بني عبيد - جزء من مركز المنصورة - جزء من مركز دكرنس - جزء من مركز تمي الأمديد - قرية عرب زيدان بالمنزلة».

أعمال صيانة داخلية بمرفق مياه «ميت فارس»

وأشارت الشركة إلى أنَّ سبب الانقطاع القيام بأعمال صيانة داخلية بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد، مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

تعديل مواعيد ضخ المياه بالبحر الأحمر

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه في مدينة القصير لوجود عطل بمحطة تحلية القصير طبقا للآتي:

- الثلاثاء 11 يوليو الجاري: «العوينة - الجرف - العدوة - المستشفى - مبارك - أبو النصر».

- الأربعاء 12 يوليو: «منطقة الجبانة - السيول - المستعمرة».

- الخميس 13 يوليو: «الإذاعة والتلفزيون - المدينة الصناعية - الأبنودية - عمارات السيدة خديجة - المنطقة الرابعة».

- الجمعة 14 يوليو: «عمارات العوينة الجديدة - الجزء الشمالي - رافع مبارك - التوطين».

- السبت 15 يوليو: «التقوى - شنيشن - خلف المخابرات - عمارات أبو النصر».

- الاحد 16 يوليو: «الأمل وامتداد الأمل - السبع عمارات - توشكى - عمارات 144 - البلوكات».

- الاثنين 17 يوليو: «الجميعة - المنطقة الثالثة - منخفض التكاليف».

خدمة تطهير الخزانات للمواطنين

فيما تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على تطهير وتعقيم جميع أنواع خزانات المياه للمباني الإدارية والسكنية، وذلك عن طريق العمالة المدربة واستخدام أحدث المعدات، مؤكّدة أنَّ كل الكيماويات المستخدمة آمنة ومرخصة من وزارة الصحة.