قطع المياه عن 4 مناطق في الفيوم.. أعرف الأسباب والبدائل المتاحة

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بقطع المياه عن مناطق « مركز سنورس - قري منشأة بني عتمان - منشأة سنورس - منشأة طنطاوي وتوابعهم»، بدء من التاسعة صباح اليوم ويستمر الانقطاع حتي السابعة مساء اليوم، لمدة 10 ساعات، للقيام بأعمال صيانة عداية صلب قطر 400 مم بناحية عزبة عبد العظيم التابعة لمنشأة بني عتمان بمركز سنورس.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع بالفيوم

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وفق بيان صدر اليوم، المواطنين واصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ولفت البيان إلي توفير الشركة سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، عبر طلبها عن طريق الخط الساخن 125 من أي تيفون أرضي.

الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 300 مم اسبستوس بقرية علام علي طريق مصر الفيوم، وتم فتح المياه لتصل إلى كافة المناطق المتأثرة تباعا.