سجدة شكر لطالب ثانوي بالغردقة بعد انتهاء الامتحانات: «هشوف ماتش الأهلي»

خرج طلاب القسم العلمي رياضة وعلى وجوههم علامات السعادة، عقب أداء امتحان الجبر والهندسة فراغية، لسهولة الامتحان، وفرحة بانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الدور الأول، وسط فرحة الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجان الذين استقبلوهم بالأحضان والزغاريد.

ورصدت كاميرا «الوطن» سجود أحد الطلاب ويدعى محمود رفاعي، على باب اللجنة عقب خروجه بعد الانتهاء من أداء امتحان مادة الهندسة لطلاب الشعبة علمي رياضة، معبرا عن فرحته بسهولة الامتحان، وانتهاء اليوم الأخير للامتحانات.

وعبر الطالب محمود رفاعي لـ«الوطن» عن سعادته بانتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، قائلا: «الفرحة فرحتين الأولى لسهولة الامتحان، والثانية للانتهاء من الامتحانات».

سعيد لمشاهدة مباراة الأهلي

وأشار إلى أنه وجد نفسه يسجد بدون أن يشعر لفرحته بالانتهاء من الامتحانات، مؤكدا أنه أهلاوي، وسعيد لأنه سيشاهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم بدون ضغوط امتحانات.

امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى انتظام طلاب الشهادة الثانوية العامة لأداء امتحانات الأحياء لطلاب الشعبة العلمية «علوم»، والرياضيات البحتة «الجبر والهندسة فراغية» لطلاب الشعبة العلمية «رياضيات»، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية وذلك بدون أي شكاوى بخصوص سير العميلة الإمتحانية.