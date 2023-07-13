الشركة المنتجة لفيلم «ع الزيرو» تنشر صورا جديدة من الكواليس

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، عن صورٍ جديدة من كواليس الفيلم، المُقرر طرحه في موسم صيف 2023.

وظهرت في كواليس فيلم ع الزيرو، كل من محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وإسلام إبراهيم، فضلًا عن الطفل منذر مهران، الذي يُجسد دور ابن «رمضان» خلال الأحداث.

تأجيل عرض فيلم ع الزيرو

وكان من المُقرر طرح فيلم ع الزيرو، في موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أنّ الشركة المنتجة قررت تأجيله بسبب عدم الانتهاء من تصويره، ومن المُقرر الإعلان عن الموعد النهائي المُحدد لطرحه قريبًا.

فيلم «ع الزيرو» من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، وإنتاج جمال العدل، وبطولة الفنانين محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، شريف سلامة، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.