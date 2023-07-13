قيادي بالاتحاد الديمقراطي السوداني: استعادة مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار

قال معتز الفحل، القيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، إن الاستقرار في السودان مرتبط بوقف إطلاق النار، والوصول إلى عملية سياسية شاملة، تنتهي إلى حكومة تعمل على إنجاز مهام وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، وتفعيل دور مؤسسات الذي تعطّل بسبب هذا الصراع.

البيان الختامي لقمة جوار السودان

وأضاف «الفحل»، في مداخلة مع برنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ البيان الختامي لقمة دول جوار السودان كان له إيجابيات كثيرة، منه تأكيده على الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي السودان.

دعم عربي وقاري لقمة جوار السودان

وتابع القيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي السوداني أن دول الجوار متضررة، وبالتالي فإن استقرارها مرتبط بالسودان، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بالقمة، لافتًا إلى أن مشاركة دول الجوار بهذا الزخم، وهذا الحضور المركز يعبر عن الدعم القاري لهذه القمة، كما شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو ما أكد على حضور نوعي ورمزي للدول العربية الصديقة والشقيقة.