أستاذ دراسات إفريقية: قمة دول الجوار السوداني واعدة لأبعد الحدود

ثمّن الدكتور السيد فليفل، عميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق، اجتماع قمة دول جوار السودان، الذي عقد اليوم بالقاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن القمة واعدة لأبعد الحدود.

قمة دول الجوار ركزت على الجوانب العملية

أضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قمة دول الجوار ركزت على الجوانب العملية التي لم تركز عليها المبادرات الأخرى أو جهود المبعوث الأممي، موضحا أن أهم ما توصلت إليه تحقيق 3 أمور.

ولفت إلى أن الأمر الأول تمثل في احترام السودان وسيادته ووحدة أراضيه، مبينا أن الأمر الثاني كان هو مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له السودان وشعبه ولابد أن يتوقف، والأمر الثالث هو مداركة الأوضاع الخاطئة للشعب السوداني.

بيان المجلس السيادة السوادني

وأشار إلى أن من بوادر التفاؤل لقمة اليوم، هو البيان الذي الذي صدر من المجلس السيادة السوادني وإعلان التزامه بالتوصل إلى لحكومة مدنية فور وقف إطلاق النار وخروج القوى التي مارست العمل الإرهابي في المدن.