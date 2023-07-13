«إكسترا نيوز»: بدء فعاليات مهرجات العلمين الجديدة بمشاركة نجوم عالميين

استعرض تقرير أعدته شاشة قناة «إكسترا نيوز» أجواء انطلاق مباراة «تيك بول» في أولى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة؛ الحدث الفني والرياضي والترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط.

مراسلة إكسترا نيوز: إنطلاق أولى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 بحدث رياضي

ووفقاً لمراسلة «إكسترا نيوز» خلال التقرير، فإنَّ أولى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 اليوم الخميس، بدأت بإقامة مباراة بالمهرجان الرياضي الأكبر بين «ناتالي» و«ماجا» وهما من نجمات رياضة التيك بول دولياً، وهي عبارة عن رياضة تدمج بين «البينج بونج» و«الكرة».

أولى فعاليات مهرجان العلمين واستقبال الزوار

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»: «مع انطلاق أولى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة واستقبال الزوار والذي من المخطط أن يستمر طوال موسم الصيف، فإنَّ المهرجان يقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها، ومن بين الفعاليات التي بدأت أيضاً بطولة لكرة القدم الشاطئية بمشاركة أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة سواء على المستوى المحلي أو الدولي».