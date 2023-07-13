أمين الفتوى لقناة الناس: عقوق الوالدين درجات يبدأ من الأذى بالكلام

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عقوق الوالدين معناه في اللغة القطع والشق، أي قطع الصلة التي أمر الله بوصلها، أو شق العصا وخرج عن طوع والديه، وفي المعنى الاصطلاحى أن يصل من هذا الابن أذى لوالديه.

أشد أنواع العقوق

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «تلاقى الابن يؤذي والديه بالكلام، ومش واخد باله إن مجرد إدخال الحزن على والديه نوع من العقوق، فالعقوق درجات، تبدأ من الحزن إلى أشد أنواع العقوق وهي ضرب الوالدين».

مظاهر عقوق الوالدين

واستكمل: «الوقت الراهن نجد مظاهر للعقوق لم تكن موجودة قبل الآن، دلوقتي الناس تستهين بمسألة صلة الرحم، والعقوق، من علو الصوت إلى الإستخفاف بهم، والضرب وغيرها، نسيوا أوامر الله سبحانه وتعالى التى تفرض أن عبادة الله تصل ببر الوالدين وهذا فى قوله سبحانه وتعالى (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)».