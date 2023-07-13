تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء غلق كلي لكوبري العاشر بالاتجاهين، وغلق منزل الطريق الدائري المؤدي لمناطق زهراء مصر القديمة، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل.

إجراء تحويلات مرورية

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الغلق سيكون اعتبارا من غد الجمعة الساعة 12 صباحاً لحين انتهاء الأعمال، مؤكدة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وأشارت إلى أن التحويلات المرورية جاءت على النحو التالي:

- القادم من متحف الحضارات إلى طريق كورنيش النيل يسلك شارع بين الأديرة استكمالاً لجامع عمرو بن العاص وصولاً إلى نفق الملك الصالح إلى طريق كورنيش النيل.

- القادم من طريق الكورنيش اتجاه متحف الحضارات يسلك طريق كورنيش النيل وصولاً إلى نفق الملك الصالح استكمالاً لجامع عمرو بن العاص وشارع بين الأديرة وصولاً إلى شارع الفسطاط.

- وبالنسبة لمحور الكورنيش استمرار السير في الاتجاهين دون أي تعديل.

- غلق منزل زهراء مصر القديمة من الطريق الدائري واستكمال السير من منزل الكورنيش.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.