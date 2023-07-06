تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق محور الميثاق في زهراء مدينة نصر

تقوم الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، بإجراء غلق كلي لمحور الميثاق في مدينة نصر، بالاتجاهين أمام سنترال 3 زهراء مدينة نصر، لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبري مشاه بالمحور.

خدمات مرورية لتسيير حركة المركبات

وبالتزامن مع الغلق الكلي لمحور الميثاق بالاتجاهين، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين خدمات مرورية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، كما أن أعمال الغلق تكون من الساعة 12 صباحًا وحتى السادسة صباحًا من نفس اليوم، يومي الجمعة والسبت 7 و8 يوليو.

التحويلات المرورية

أما عن التحويلات المرورية التي تجريها الإدارة العامة للمرور، فإن القادم من كوبري الفطيم تجاه محور شنزو آبي يسلك يمينًا عمارات رقم 600 والعودة تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه محور شنزو آبي.

كما أن القادم من محور شنزو آبي تجاه كوبري الفطيم يسلك يمينًا شارع مدرسة زهراء مدينة نصر فيسارًا شارع المشتل فيسارًا شارع عادل محمود صبري تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه كوبري الفطيم.