استقرار أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 13/ 7/ 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع، تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، تبعاً لبيانات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار اليوم، في البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع، تبعاً لبيانات البنك.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعاً لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع، تبعاً لبيانات مصرف أبوظبي الإسلامي بنهاية تعاملات اليوم الخميس.