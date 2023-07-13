سعر الدولار اليوم الخميس 13-7-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس 13-7-2023 في البنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 للشراء فى البنك الأهلي المصري، فيما سجل في بنك cib نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، ووصل سعر في بنك قناة السويس نحو 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع في تعاملات اليوم الخميس 13-7-2023.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 13-7-2023 لنحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع وبلغ سعر الشراء نحو 30.75 جنيه، اليوم الخميس 13-7-2023.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الخميس 13-7-2023 نحو 30.85 جنيه للبيع وبلغ سعر الشراء نحو 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء، اليوم الخميس 13-7-2023.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB لنحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء، اليوم الخميس 13-7-2023.