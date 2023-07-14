أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 14-7-2023 في الأسواق والمحلات

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة 14-7-2023 في الأسواق والمحلات، إذ يتراوح السعر اليوم ما بين 61 إلى 64 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 70 جنيها إلى 78 جنيها للكيلو، إذ يختلف السعر من مكان لآخر.

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، إذ يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 102 إلى 105 جنيهات للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 58 جنيها للكيلو.

سعر الكتكوت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فأن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 12 إلى 12.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5.5 إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه.

سعر البط اليوم

واظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 22 إلى 23 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 8 إلى 9 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فأن أسعار البيض مستقرة، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 110 إلى 111 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 115 إلى 116 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 117 إلى 118 جنيها.