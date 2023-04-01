سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت.. الكيلو بـ68 جنيها

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ أسعار الفراخ في بورصة الدواجن بالأسواق المصرية الیوم السبت، تبلغ 65 جنيهًا للدواجن البيضاء في أرض المزرعة، وتشهد أسعار الدواجن استقرارًا بسبب وفرة المعروض واستيراد الدجاج البرازيلي.

وأضاف «السيد» أنّ أسعار الفراخ في الأسواق المصرية اليوم السبت، سجلت 105 جنيهات للكيلو داخل المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو على أرض المزرعة 100 جنيه وللمستهلك بـ125 جنيهًا.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

تتراوح أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، بين 66 و68 جنيهًا، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وحسب تكلفة النقل بين محافظة لأخرى.

أسعار بورصة الدواجن العمومية الیوم

وعن أسعار بورصة الدواجن العمومية الیوم، سجل كيلو الفراخ الأبيض 72 جنيهًا، حيث تسعى الدولة لفتح أسواق خارجية لتصدير الدجاج للخارج.

أسعار الكتاكيت

تتراوح أسعار الكتاكيت اليوم السبت، بين 8 و9 جنيهات لـ«الساسو» و9 لـ9.25 جنيه لـ«الأبيض»، والساسو البيور بين 9 و10 جنيهات، وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة للدواجن 12.25 جنيه و15 جنيهًا في شركتي الوادي ومكة المكرمة و18 جنيهًا في شركة العناني.

أسعار الأعلاف اليوم

وتبلغ أسعار الأعلاف اليوم، 23% البادي 21690 جنيهًا، وسعر الأعلاف 21% النامي 21575 جنيهًا، والـ19% الناهي 21350 جنيهًا.

وسجلت أسعار خامات الأعلاف، 18000 جنيه لطن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 18600 جنيه، والصويا 46% بسعر 35 ألف جنيه والصويا 44% بسعر 34 ألف جنيه للطن.