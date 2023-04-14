برنامج الغذاء العالمي ومفوضية اللاجئين يحذران من خطر توقف المساعدات في تشاد

حذّر برنامج الغذاء العالمي ومفوضية شئون اللاجئين من خطر يهدد بوقف المساعدات الانسانية بالكامل إلى اللاجئين والنازحين داخليا في تشاد خلال مايو 2023 وذلك حال عدم تلقى مزيد من التمويل.

بيان برنامج الغذاء العالمي والمفوضية

وأشار برنامج الغذاء العالمي ومفوضية شئون اللاجئين في بيان مشترك لهما اليوم الجمعة في جنيف إلى أن البرنامج الأممي يحتاج بشكل عاجل الى 142.7 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لوضع الغذاء على مائدة جميع السكان المتضررين من الأزمة بمن فيهم اللاجئون.

المساعدات الغذائية الانسانية للاجئي تشاد

وأوضح البيان أن هذه المجموعات تواجه وصولا محدودا الى امكانيات الانتاج الزراعي والرعوي وكذلك ضعف الوصول الى الخدمات الأساسية ومن الضروري الحفاظ على المساعدات الغذائية الانسانية لتلبية احتياجاتهم الفورية والحاسمة مع تطوير حلول طويلة الأجل أكثر ديمومة مع الحكومة والشركاء الذين ينهون اعتماد اللاجئين على المساعدات الغذائية.

ونوه البيان إلى أن تشاد هي موطن لأكثر من مليون لاجئ وعائد ومشرد داخليا - منهم ما يقرب من 600 ألف لاجئ - مما يجعل تشاد أكبر مضيف للاجئين في غرب ووسط افريقيا وذكر البيان أن إجمالي 145 ألف لاجئ (24 %) قد وصلوا إلى تشاد منذ عام 2018 وذلك بسبب انعدام الأمن عبر الحدود.

وذكرت المنظمتان الدوليتان أن تشاد ستشهد في العام الجاري عامها الرابع على التوالي من انعدام الأمن الغذائي الشديد الخطير حيث يعاني ما يقرب من 1.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد خلال موسم العجاف «يونيو - أغسطس».