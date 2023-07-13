4 سلع انخفضت أسعارها خلال أسبوع.. اعرف التفاصيل

تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية، شهدته أسعار 4 سلع أسياسية، حتى اليوم الخميس، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، وذلك من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، خاصة أن هذه السلع، تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن، نظرا لاستخدامها بشكل يومي.

سلع أساسية انخفضت أسعارها

هناك عدد من السلع الأساسية شهدت تراجعا في أسعارها خلال أسبوع، منها أسعار الدواجن التي كان تراجعها ملحوظا يقدر بـ5 جنيهات، في تعاملات يوم الثلاثاء، وبذلك يبلغ سعر التراجع 10 جنيهات، وفقا لما صرح به سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة.

تراجع أسعار البيض

البيض من السلع الأساسية التي شهدت انخفاضا في الأسعار خلال أسبوع، حيث هبط سعر الكرتونة في تعاملات الاثنين بقوة، إذ يبدأ سعر كرتونة البيض من 118 جنيها.

سعر الأرز

وسجل سعر طن الأرز الشعير في التعاملات، تراجعًا كبيرًا للأرز عريض الحبة، وفقًا لعمليات البيع والشراء التي جرت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر، بينما شهد «عريض الحبة» حركة تداول ممتازة، ليسجل سعر طن 15 ألفًا و200 جنيه، وسط تراجع بواقع 1000 جنيه لكل طن مباع.

أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد تراجعا خلال تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي:

سعر حديد عز 32135 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

حديد المراكبي 31 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

حديد السويس للصلب 32050 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

حديد بشاي 38 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.