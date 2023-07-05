4 سلع أساسية انخفض سعرها خلال أسبوع.. منها الزيت والأرز

شهدت أسعار 4 سلع أساسية، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذا تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي، على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

انخفاض أسعار الزيت

من بين السلع الأساسية التي شهدت انخفاضا كبيرا خلال هذه الأيام هو زيت الطعام من 68 إلى 60 جنيها للزجاجة اللتر، منخفضا 100 جنيه في الكرتونة، رغم أن كان هناك إقبال كبير عليه خلال أيام عيد الأضحى المبارك إلا أن الحكومة كانت على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد، وهو ما ساهم في حدوث حالة من التوازن في الأسواق والأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك بحسبما ذكرته شعبة المواد الغذائية والبقالة.

شهدت أسعار الأرز الأبيض، في مختلف المحافظات انخفاضا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراجع سعر سعر الأرز بحوالي 3000 جنيه في الطن فيما يسجل الأرز السائب في الأسواق 25 جنيهًا للكيلو وذلك بحسب ما ذكره حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية.

تراجع أسعار البيض

البيض من السلع الأساسية التي شهدت انخفضا في أسعاره حيث يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 120 و125 جنيهًا، والأبيض بين 115 و120 جنيهًا.

تراجعت أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى المبارك ويرجع سبب ذلك إلى تراجع إقبال المواطنين على الشراء والإقبال على شراء اللحوم الحمراء وذلك وفقا لما قاله سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات سابقة «الوطن»، حيث تراوح سعر الدواجن ما بين 65 و67 جنيهًا بالنسبة للدواجن البيضاء داخل المزرعة، ويتراوح سعرها في الأسواق ومحال الطيور الحية ما بين 75 و77 جنيها.