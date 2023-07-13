هل التصوف يقتصر على الرجال؟.. داعية إسلامي يجيب لقناة الناس

رداً على سؤال «هل كان التصوف حكراً على الرجال دون النساء في التاريخ الإسلامي، أجاب الدكتور محمد حسن القاضي، داعية إسلامي، أن الناس اعتادوا عند القراءة عن التصوف أن تقع أعينهم على الرجال، مضيفاً: «عند الحديث عن كتب للتصوف لدينا دوماً كتب الإمام القشيري والرسالة القشيرية والإمام الجنيد وكثير غيرهم».

القاضي: التصوف روح الإسلام

وأضاف «القاضي» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ التصوف روح الإسلام وسعي لإرتقاء الإنسان لأعلى درجات القرب، نافيا اقتصاره على الرجال دون النساء والدليل «هناك العديد من النماذج للمتصوفات المسلمات والتصوف أخلاق ومعاملة وإحسان».

بحث المرأة عن التصوف بهدف الإرتقاء والسمو الروحي

وتابع الداعية الإسلامي، «بحث المرأة عن التصوف بهدف الارتقاء بنفسها إلى طريق السمو الروحي والأخلاقي وكيفية تربية الأبناء أو طلابها إذا كانت معلمة.. كيف تخلص في عملها وعندنا أكبر مثال كتاب ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات لأبي عبد الرحمن السللي وهناك نماذج كثيرة من النساء المتعبدات الصوفيات».