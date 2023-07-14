خريطة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج.. بتكلفة 5 مليارات و105 ملايين جنيه

شهدت محافظة سوهاج خلال العقد الأخير طفرة بشبكة الطرق والكباري، حيث كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري بمحافظة سوهاج خلال الـ9 سنوات الأخيرة بلغت نحو 5 مليارات و105 ملايين جنيه في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون تحقق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج

أشرفت الهيئة العامة للطرق والكباري على 20 مشروعا منها بتكلفة إجمالية وصلت 3 مليارات و530 مليون جنيه، بينها عدة محاور وكباري وازدواج طرق تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بالمحافظة.

خريطة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج

وتستعرض «الوطن» وفقا لبيان محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي خريطة مشروعات الطرق والكباري وتكلفة كلا منها وهي،

- تنفيذ مشروع إنشاء محور جرجا دار السلام، بتكلفة 400 مليون جنيه .

- تنفيذ مشروع إنشاء محور طما بتكلفة 655 مليون جنيه .

- تنفيذ مشروع إنشاء كوبري جرجا بتكلفة 81 مليون جنيه.

- تنفيذ مشروع إنشاء كوبري البلينا بتكلفة 185 مليون جنيه.

- تنفيذ مشروع إنشاء كوبري طهطا، بتكلفة 70 مليون جنيه .

- تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 70 كيلو متر، بتكلفة 143.2 مليون جنيه .

- تنفيذ مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بطول 80 كيلومتر، وتكلفة 327 مليون جنيه.

- تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي، بتكلفة 28.9 مليون جنيه.

- تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من الكيلو 30 حتى الكيلو 50، بتكلفة 42.2 مليون جنيه.

- تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بتكلفة 95.3 مليون جنيه٠

- تنفيذ طريق مطار سوهاج الدولي، بتكلفة 26.1 مليون جنيه.

- تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بتكلفة 352.8 مليون جنيه.

- تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بتكلفة 129.8 مليون جنيه.

- تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 90 بتكلفة 53.1 مليون جنيه.

مشروعات جار العمل بها بسوهاج

بينما توجد عدة مشروعات جاري العمل بها منها

- العمل بإنشاء مشروع كوبري الروافع، بتكلفة 148 مليون جنيه .

- العمل بإنشاء كوبري المراغة بتكلفة 198 مليون جنيه.

- العمل بإنشاء مشروع طريق البلينا الصحراوي الغربي بتكلفة 270 مليون جنيه .

- العمل على إنشاء وصلة طهطا بتكلفة 230 مليون جنيه .

- العمل بمشروع رفع كفاءة طريق ترعة نجع حمادي، بتكلفة 20 مليون جنيه.