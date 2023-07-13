خالد الصاوي عن مباراة الأهلي والزمالك: «توقعت النتيجة»

علق الفنان خالد الصاوي، على نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، والتي انتهت 4 – 1 للقلعة الحمراء، قائلا إن النتيجة قريبة من توقعاتها، حيث توقع أن تنتهي 4- 2 لصالح الأهلي.

حرصت مؤخرا على مشاهدة المباريات

وأضاف الصاوي، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الصاوي، أنه ليس حريف كرة، لكنه يحرص على مشاهدة مباريات كرة القدم، وجعلها تكون جزءاً أساسياً من متابعاته اليومية، حيث يتابع مباريات مانشستر سيتي حتى دكرنس وبلدية المحلة.

وأوضح أنه لم يكن في الماضي يتابع مباريات كرة القدم، ولكنه شعر بأن كرة القدم شيء حيوي للغاية، وأسست جزءاً كبيراً في حياته، مردفا: «حسيت إن دي حتة ناقصة عندي».

ولفت أنه استمتع للغاية بمشاهدة مباريات كرة القدم، علما بأنه كان يقول حتى وقت قريب بأنه لا يشجع الأهلي أو الزمالك، ولكنه كان يشجع الأضعف، فكان يتمنى أن يتنافس 7 أو 8 فرق حتى لا يكون هناك احتكار.

احترم مفاجآت الزمالك وثبات الأهلي

وأشار إلى أنه من مواليد الإسكندرية فكان يشجع حتى المرحلة الابتدائية نادي الاتحاد، ولكن والده كان يشجع الإسماعيلي، ولكن مؤخرا أصبح يحترم ويحب مفاجآت الزمالك وثبات الأهلي وصعوده المستمر.